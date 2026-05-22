Dumek Turbay lideró agenda estudiantil para reactivar el comedor de la Universidad de Cartagena

Reunión del alcalde, Dumek Turbay, con estudiantes de la Univeridad de Cartagena. // Alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay sostuvo una reunión con líderes estudiantiles de distintas universidades de Cartagena, en la que se abordaron temas relacionados con seguridad, bienestar universitario, cultura, investigación e integración juvenil.

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Uno de los principales compromisos adquiridos durante el encuentro fue avanzar en la consolidación de un corredor seguro para estudiantes universitarios, atendiendo las necesidades planteadas por los jóvenes en materia de seguridad y movilidad en los entornos académicos.

En ese sentido, el mandatario indicó que la administración trabaja para que en un plazo no mayor a un mes se puedan concretar acciones importantes alrededor de este tema.

Además, confirmó que ya se adelantan los trámites para la instalación de alumbrado público en la vía de acceso a la Universidad Tecnológica de Bolívar, sede Ternera, con el propósito de iniciar próximamente la instalación de postes de iluminación y mejorar las condiciones de seguridad para estudiantes y comunidad educativa.

Gran evento cultural e investigación de universidades

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la organización de un gran encuentro cultural, artístico e investigativo que tendría lugar en la última semana del mes de agosto y que convocará a estudiantes de todas las universidades de Cartagena.

La iniciativa contempla escenarios en espacios emblemáticos como la Plaza de la Aduana y la Plaza de los Coches, además de un encuentro final en la Plaza de Todos.

El evento busca convertirse en una plataforma de conexión del talento joven con el futuro de Cartagena, promoviendo la integración de estudiantes universitarios alrededor de la cultura, la investigación, la innovación y el emprendimiento.

La propuesta contempla una metodología con cinco escenarios temáticos, entre ellos un escenario de articulación académica orientado a la divulgación y apropiación social del conocimiento. Se proyecta una participación de cerca de 2.000 personas durante jornadas de seis horas, además de espacios culturales y artísticos liderados por los propios estudiantes.

Asimismo, se acordó que este proceso será construido con liderazgo estudiantil y articulación entre universidades, contando además con el respaldo de la Red de Rectores para extender la invitación a todas las instituciones de educación superior de la ciudad.

La vuelta del comedor estudiantil de la Universidad de Cartagena

Durante la reunión también se abordó la necesidad de retomar el proyecto del comedor universitario de la Universidad de Cartagena, una iniciativa pensada para garantizar alimentación a estudiantes de bajos recursos, mientras desarrollan sus estudios.

Sobre este tema, el alcalde anunció que sostendrá una reunión con Willian Malkún, rector de la Universidad de Cartagena, el próximo jueves 28 de mayo, a las 10:00 de la mañana, con el propósito de evaluar junto a los estudiantes varias alternativas que permitan avanzar en la recuperación de este importante beneficio para la comunidad estudiantil.