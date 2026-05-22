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22 may 2026 Actualizado 21:48

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La Feria Bolívar Mejor en Cada Rincón llega a Mahates para acercar los servicios de la Gobernación

La jornada se realizará en el CIC – Centro de Integración del Ciudadano

Feria en Mahates. // Gobernación de Bolívar

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La Feria Bolívar Mejor en Cada Rincón llegará este sábado 23 de mayo al municipio de Mahates, llevando una amplia oferta de servicios institucionales, jornadas informativas y espacios recreativos para el bienestar de esta comunidad y sectores aledaños.

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La jornada se realizará en el CIC – Centro de Integración del Ciudadano, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, espacio en el que las familias podrán acceder a diferentes servicios de la Gobernación de Bolívar, además de participar en actividades de integración y recreación.

Esta iniciativa, liderada por la primera gestora social y articulada con distintas dependencias y aliados institucionales, busca acercar la oferta institucional a los municipios y facilitar el acceso de las comunidades a programas, orientación y atención integral.

“Seguimos llegando a cada rincón del departamento con servicios y oportunidades para nuestra gente. Queremos que las comunidades tengan acceso cercano a la Gobernación y encuentren en estas ferias un espacio de bienestar, integración y acompañamiento”, destacó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Por su parte, Angélica Salas, gestora social del departamento, resaltó la importancia de fortalecer estos espacios comunitarios, “Nuestro propósito es continuar llegando a las familias bolivarenses, escucharlas y brindarles herramientas, servicios y actividades que impacten positivamente su bienestar y calidad de vida ”.

Durante la feria, los asistentes podrán disfrutar de atención institucional, orientación sobre programas y servicios, así como actividades pensadas para niños, jóvenes y adultos, contando con la participación de las Secretarías de la Mujer, Salud, Educación, Agricultura, Víctimas, Igualdad, Iderbol, Desarrollo Económico, Escuela de Gobernanza, Direcciones de Ambiente, Vivienda y Liderazgo, Unidad de Gestión de Riesgos, la Alcaldía de Calamar, Aguas de Bolívar, entre otros aliados como Universidad del Sinú, Mutual Ser y Cámara de Comercio.

La invitación está abierta para que las familias de Mahates y sectores cercanos participen de esta jornada y vivan un día lleno de oportunidades y bienestar.

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