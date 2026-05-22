La Feria Bolívar Mejor en Cada Rincón llega a Mahates para acercar los servicios de la Gobernación
La jornada se realizará en el CIC – Centro de Integración del Ciudadano
La Feria Bolívar Mejor en Cada Rincón llegará este sábado 23 de mayo al municipio de Mahates, llevando una amplia oferta de servicios institucionales, jornadas informativas y espacios recreativos para el bienestar de esta comunidad y sectores aledaños.
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La jornada se realizará en el CIC – Centro de Integración del Ciudadano, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, espacio en el que las familias podrán acceder a diferentes servicios de la Gobernación de Bolívar, además de participar en actividades de integración y recreación.
Esta iniciativa, liderada por la primera gestora social y articulada con distintas dependencias y aliados institucionales, busca acercar la oferta institucional a los municipios y facilitar el acceso de las comunidades a programas, orientación y atención integral.
“Seguimos llegando a cada rincón del departamento con servicios y oportunidades para nuestra gente. Queremos que las comunidades tengan acceso cercano a la Gobernación y encuentren en estas ferias un espacio de bienestar, integración y acompañamiento”, destacó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.
Por su parte, Angélica Salas, gestora social del departamento, resaltó la importancia de fortalecer estos espacios comunitarios, “Nuestro propósito es continuar llegando a las familias bolivarenses, escucharlas y brindarles herramientas, servicios y actividades que impacten positivamente su bienestar y calidad de vida ”.
Durante la feria, los asistentes podrán disfrutar de atención institucional, orientación sobre programas y servicios, así como actividades pensadas para niños, jóvenes y adultos, contando con la participación de las Secretarías de la Mujer, Salud, Educación, Agricultura, Víctimas, Igualdad, Iderbol, Desarrollo Económico, Escuela de Gobernanza, Direcciones de Ambiente, Vivienda y Liderazgo, Unidad de Gestión de Riesgos, la Alcaldía de Calamar, Aguas de Bolívar, entre otros aliados como Universidad del Sinú, Mutual Ser y Cámara de Comercio.
La invitación está abierta para que las familias de Mahates y sectores cercanos participen de esta jornada y vivan un día lleno de oportunidades y bienestar.