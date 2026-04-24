Contraloría profirió millonario fallo contra contratistas de la obra de la Alcaldía de Teusaquillo

La Contraloría de Bogotá en cabeza de Juan Camilo Zuluaga profirió fallo con responsabilidad fiscal por $36.424 millones, tras establecer irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo ubicadas en la carrera 30 entre calles 26 y 45.

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De acuerdo con la información, “en el marco del proceso de responsabilidad fiscal se analizaron los contratos de obra e interventoría suscritos para el desarrollo del proyecto, evidenciando que dicha obra no fue finalizada en los términos contractuales y presentó deficiencias técnicas que tienen comprometida la viabilidad de la obra”.

Así mismo, la obra de este edificio, que se planteó desde hace de 10 años, ha causado afectaciones a predios vecinos y se identificó la falta de controles efectivos en la supervisión del contrato, lo que permitió que las fallas no fueran advertidas oportunamente.

“Se comprometieron recursos públicos en una obra que no fue entregada ni cumplió lo previsto. El uso inadecuado de estos dineros retrasa soluciones para la ciudadanía y afecta la confianza institucional. Estas prácticas no pueden seguir ocurriendo y deben corregirse”, dijo la contralora auxiliar, Verónica Peláez.

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Según la Contraloría, el daño fiscal se configuró por la suma de varios componentes, entre ellos el valor de la obra inconclusa, el contrato de interventoría que avaló su ejecución, los costos de estudios técnicos posteriores y los gastos en arrendamientos asumidos por la entidad ante la no entrega de la sede.