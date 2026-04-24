Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 abr 2026 Actualizado 19:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 24 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las declaraciones de Hugo Rodallega y Jonathan Risueño.

Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto / @DeporPasto

Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto / @DeporPasto

Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto / @DeporPasto
¿Santa Fe y Millonarios asustan? El Pulso del Fútbol, 24 de abril del 2026

¿Santa Fe y Millonarios asustan? El Pulso del Fútbol, 24 de abril del 2026

00:00:0043:02
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las victorias de Santa Fe y Millonarios en la liga colombiana. César dijo: “La buena jugada fue la que hizo Millonarios ante Tolima con algunos jugadores suplentes. Cambiaron los dos entrenadores de los equipos capitalinos, y soltaron un poco más la nómina”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que Millonarios fue colectivamente mejor y Santa Fe fue mejor individualmente. Salvo Carlos Darwin Quintero, todos estuvieron en un nivel parejo por lo bueno”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir