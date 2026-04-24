¿Santa Fe y Millonarios asustan? El Pulso del Fútbol, 24 de abril del 2026 00:00:00 43:02 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las victorias de Santa Fe y Millonarios en la liga colombiana. César dijo: “La buena jugada fue la que hizo Millonarios ante Tolima con algunos jugadores suplentes. Cambiaron los dos entrenadores de los equipos capitalinos, y soltaron un poco más la nómina”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que Millonarios fue colectivamente mejor y Santa Fe fue mejor individualmente. Salvo Carlos Darwin Quintero, todos estuvieron en un nivel parejo por lo bueno”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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