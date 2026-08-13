El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol continúa su campaña de apoyo a los damnificados del terremoto en el occidente de Colombia.
¿Está de acuerdo con la cancelación de la jornada de fútbol? El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la emergencia en Colombia por el terremoto en el occidente del país y el aplazamiento de la fecha del FPC. César dijo: “La Dimayor decidió aplazar en buena hora la fecha del fútbol colombiano, entendieron que el duelo es nacional, y que la necesidad es de todo el país. Es fundamental la labor de los rescatistas”. Sobre el tema Steven agregó: “Que no quede en el aire la idea de que el fútbol vuelva, pero aportando a la tragedia. Donando el tema de las taquillas, en un porcentaje. Esto es un tema de muchos meses y hay que seguir ayudando”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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