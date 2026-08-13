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13 ago 2026 Actualizado 19:21

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El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol continúa su campaña de apoyo a los damnificados del terremoto en el occidente de Colombia.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 07: Jhon Arias #11 of Colombia arrives at the stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 07: Jhon Arias #11 of Colombia arrives at the stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 07: Jhon Arias #11 of Colombia arrives at the stadium before the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)
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¿Está de acuerdo con la cancelación de la jornada de fútbol? El Pulso del Fútbol, 13 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la emergencia en Colombia por el terremoto en el occidente del país y el aplazamiento de la fecha del FPC. César dijo: “La Dimayor decidió aplazar en buena hora la fecha del fútbol colombiano, entendieron que el duelo es nacional, y que la necesidad es de todo el país. Es fundamental la labor de los rescatistas”. Sobre el tema Steven agregó: “Que no quede en el aire la idea de que el fútbol vuelva, pero aportando a la tragedia. Donando el tema de las taquillas, en un porcentaje. Esto es un tema de muchos meses y hay que seguir ayudando”.

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