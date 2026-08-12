El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol sigue en el acompañamiento a los damnificados del terremoto en el occidente de Colombia.
El fútbol puede esperar. El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el terremoto en el occidente de Colombia y las ayudas que se presentan desde el entorno del fútbol. Steven dijo: “Que bonito ver a los jugadores del Pereira ayudando, vi a Walmer Pacheco entre escombros ayudando. Es muy triste ver las imágenes de la tragedia y también algunas imágenes de rescates”. Sobre el tema César agregó: “También vi a los jugadores del Once Caldas apoyando a las personas de Manizales. Creo que hay que hacer un llamado a la Dimayor de que este fin de semana no puede haber fútbol”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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