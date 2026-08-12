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12 ago 2026 Actualizado 19:42

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El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol sigue en el acompañamiento a los damnificados del terremoto en el occidente de Colombia.

The league throphy and offical ball are seen prior to the first leg of the BetPlay Dimayor League final between Independiente Santa Fe and Deportivo Independiente Medellin in Bogota, Colombia&#039;s El Campin stadium, june 24, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

The league throphy and offical ball are seen prior to the first leg of the BetPlay Dimayor League final between Independiente Santa Fe and Deportivo Independiente Medellin in Bogota, Colombia's El Campin stadium, june 24, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

The league throphy and offical ball are seen prior to the first leg of the BetPlay Dimayor League final between Independiente Santa Fe and Deportivo Independiente Medellin in Bogota, Colombia&#039;s El Campin stadium, june 24, 2025. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
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El fútbol puede esperar. El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2026

El fútbol puede esperar. El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el terremoto en el occidente de Colombia y las ayudas que se presentan desde el entorno del fútbol. Steven dijo: “Que bonito ver a los jugadores del Pereira ayudando, vi a Walmer Pacheco entre escombros ayudando. Es muy triste ver las imágenes de la tragedia y también algunas imágenes de rescates”. Sobre el tema César agregó: “También vi a los jugadores del Once Caldas apoyando a las personas de Manizales. Creo que hay que hacer un llamado a la Dimayor de que este fin de semana no puede haber fútbol”.

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