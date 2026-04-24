Ejercicios en casa: 5 tips de expertos para tener brazos más fuertes sin tener que ir al gimnasio

Ejercicios en casa: 6 tips de expertos para ganar fuerza en los músculos sin ir al gimnasio. Getty Images

Aunque muchas personas se valen de los servicios de gimnasios y centros de entrenamiento para cuidar su forma física y salud, hay quienes cuentan con poco tiempo y opciones, o simplemente prefieren la tranquilidad de su hogar.

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Así las cosas, en la actualidad cada vez es más común encontrar personas que optan por ejercitarse sin necesidad de suscripciones ni máquinas costosas, empleando la creatividad para formular rutinas de entrenamiento.

Entre los ejercicios que se pueden hacer en casa están aquellos que ayudan a mantener la musculatura de los brazos en buen estado, para así cumplir con las exigencias del día a día, especialmente a medida que se siente el peso de la edad.

Ejercicios y tips para ganar fuerza en casa

De acuerdo con el portal especializado en salud y estilo de vida, Health.com, existen varias opciones de ejercicios para practicar en casa, los cuales pueden ayudar a estimular la fuerza y trabajar los músculos.

Estas son algunos de los ejercicios recomendados de acuerdo con expertos y estudios científicos recientes:

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Utilizar el peso corporal: Las flexiones y planchas son algunos de los mejores ejercicios para aprovechar el propio peso sin necesidad de equipo ni un espacio muy amplio. Es importante asimismo imponerse nuevos retos aumentando repeticiones y teniendo descansos más cortos a medida que se logra ganar fortaleza física. Emplear un set de mancuernas: Un estudio de 2023 halló que las diferencias al ganar músculo pueden ser mínimas entre las personas que entrenan con máquinas y quienes lo hacen con peso libre. Movimientos con peso muerto, remo y presión por encima de la cabeza son algunos de los ejercicios recomendados al menos dos veces por semana. Usar bandas de resistencia: Uno de los elementos para hacer ejercicio más fáciles de transportar al tratarse simplemente de una banda elástica; sin embargo los resultados pueden ser similares al uso de máquinas y mancuernas. Para trabajar la parte superior se recomienda colocarse en posición de plancha lateral y sujetar la banda elástica debajo del brazo, utilizando la otra mano para tirar de ella hacia arriba, para aprovechar la tensión en los músculos. Parques públicos: Un estudio reseñado por Health encontró que los adultos mayores que se ejercitan en el exterior logran mejoras en fuerza y salud desde una semana a dos meses de práctica. Una recomendación es intentar colgarse de las barras para fortalecer el agarre, los hombros y el tronco. Objetos pesados en casa: Sujetar elementos pesados, como una bolsa de arena para gatos, en casa puede servir como complemento a otros ejercicios de fuerza como planchas o flexiones de bíceps.

Recomendaciones para mantener la disciplina del ejercicio en casa

Adicionalmente, los expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes tips para mantener la disciplina y conseguir mejores resultados al ejercitarse en casa:

Mantener un horario: Se recomienda intentar mantener una rutina de ejercicios establecida en cierto horario según las ocupaciones propias, tal como se haría para ir al gimnasio.

Se recomienda intentar mantener una rutina de ejercicios establecida en cierto horario según las ocupaciones propias, tal como se haría para ir al gimnasio. Tener un espacio designado para hacer ejercicio: Si es posible, se recomienda crear un área para ejercitarse que permita concentrarse y enfocarse en la actividad física.

Tener paciencia ante las interrupciones: Hacer ejercicio en casa significa tener que adaptarse a constantes interrupciones como timbres o mascotas curiosas, es por ello que vale la pena recordar a sí mismo que hacer algo es mejor que nada.