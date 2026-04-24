Crece preocupación por violencia del Catatumbo en Cúcuta

Norte de Santander

Tres masacres en menos de una semana en Cúcuta y el área metropolitana de Cúcuta que cobran la vida de once personas y tres heridas, genera una grave preocupación en todos los sectores de la ciudad frente a la problemática de violencia.

Las autoridades han advertido sobre el traslado de la guerra del Catatumbo después de quince meses a la ciudad con los efectos sociales que esto conlleva.

El alcalde de la ciudad de Cúcuta Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “estamos muy preocupados por lo que esta ocurriendo. La violencia urbana generada por actores armados no puede ganar espacio en la ciudad y vamos a doblar esfuerzos para blindar a la ciudad de este fenómeno”.

El mandatario municipal expresó que desde su administración ha venido liderando procesos para aumentar el apoyo logístico, tecnológico y todas las herramientas necesarias a la fuerza pública con el fin de obtener una mayor capacidad de reacción para contrarrestar los ataques de los violentos.

Finalmente el funcionario anunció la realización en las próximas horas de un consejo extraordinario de seguridad para examinar con las autoridades las acciones a seguir como respuesta a estos hechos violentos.