Convocan consejo de seguridad por ola de masacres

Alerta por fenómeno de violencia generado por guerrillas que se traslada a Cúcuta / Foto Archivo

Cúcuta

El alcalde de la ciudad Jorge Acevedo a convocado para las próximas horas un consejo extraordinario de seguridad por los hechos violentos registrados en Cúcuta en las últimas horas y en el municipio de El Zulia, en el área metropolitana.

Jorge Acevedo como mandatario de la ciudad ha pedido a las autoridades civiles, personería, defensoría del pueblo y procuraduría el acompañamiento frente a la ola de violencia presentada durante las ultimas semanas.

“Hemos pedido a las autoridades un completo informe de lo que esta ocurriendo y cuales son las estrategias que se van a poner en marcha porque la ciudad no puede ni tiene capacidad para la guerra urbana que quieren sembrar los violentos” dijo el funcionario.

La primera masacre ocurrió el pasado domingo en El Zulia donde fueron asesinadas cuatro personas, luego se registró otra en el área rural de Cúcuta donde cuatro personas murieron y la más reciente en el asentamiento humano El Talento, donde tres personas fueron asesinadas y tres mas quedaron heridas.

Las autoridades de policía lo habían advertido, frente al traslado de la confrontación que se viene registrando entre las disidencias armadas y el ELN en la ciudad y los municipios vecinos.