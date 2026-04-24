Comité entregó firmas para revocar a Galán: seguridad y movilidad entre las principales quejas

Este viernes, 24 de abril, un grupo de ciudadanos entregó las firmas ante la Registraduría Nacional para dar inicio a un proceso que busca revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La iniciativa se realiza por inconformidades con respecto al manejo de la seguridad, basuras, movilidad y educación.

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Estas firmas se entregan tras cinco meses de recolección en localidades como Bosa, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Mártires, Usme, Engativá, Teusaquillo y Kennedy. Ahora, la Registraduría tendrá que validar las firmas para continuar con el proceso y definir el futuro del alcalde Galán.

La revocatoria requiere del apoyo de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral y se debe entregar, en firmas, más del 30% de los votos obtenidos por el alcalde. En este caso, son cerca de 450.000 firmas las que deben ser avaladas por la Registraduría.

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“La inseguridad desbordó la capacidad de respuesta de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad: hoy se reportan secuestros, extorsiones, hurtos de celulares y vehículos de forma recurrente. A esto se suman trancones permanentes sin un plan de manejo vial claro”, aseguró el concejal Jairo Avellaneda, promotor de la iniciativa.

De acuerdo con Avellaneda, esta propuesta no se realiza para favorecer a ningún sector político. “Se hizo porque la ciudad no puede seguir bajo una administración que, a juicio de muchos ciudadanos, no está resolviendo los problemas más urgentes de la gente”, agregó el cabildante.