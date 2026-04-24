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24 abr 2026 Actualizado 13:59

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Policía Cundinamarca revela macabros detalles de asesinato en Ubaté para que no los identificaran

A los presuntos responsables ya se les legalizó la captura.

Policía Cundinamarca revela macabros detalles de asesinato en Ubaté para que no los identificaran

Policía Cundinamarca revela macabros detalles de asesinato en Ubaté para que no los identificaran

Policía Cundinamarca revela macabros detalles de asesinato en Ubaté para que no los identificaran

Juliana De Los Ríos

Bogotá

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca (SIJIN), capturó por orden judicial a dos hombres de 30 y 32 años, en una vía pública del Barrio San José, del municipio de Ubaté, por el delito de homicidio.

Los investigadores, a través de técnicas especializadas de investigación como entrevistas, recolección de videos de cámaras de seguridad, identificaron a alias “Marroquí” y alias “Forero”, quienes presuntamente habrían participado en el homicidio de un ciudadano de 32 años, el pasado 9 de abril, en un lote baldío de la Vereda Tusavita de Ubaté, Cundinamarca.

De acuerdo con las investigaciones, luego de cometer este asesinato, los presuntos responsables habrían quitado la piel del rostro y el cuero cabelludo de la víctima para que las autoridades no los identificaran.

Se realizó una diligencia de allanamiento y registro, logrando recolectar los elementos materiales de prueba donde se evidencia la participación activa en el asesinato, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 2 celulares.

Las personas capturadas fueron presentadas ante autoridad competente, un juez de control de garantías legalizando las capturas, y se esclareció el homicidio de Johan Arias Espinel, que habría sido por hurtarle sus pertenencias.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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