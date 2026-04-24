Policía Cundinamarca revela macabros detalles de asesinato en Ubaté para que no los identificaran

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca (SIJIN), capturó por orden judicial a dos hombres de 30 y 32 años, en una vía pública del Barrio San José, del municipio de Ubaté, por el delito de homicidio.

Los investigadores, a través de técnicas especializadas de investigación como entrevistas, recolección de videos de cámaras de seguridad, identificaron a alias “Marroquí” y alias “Forero”, quienes presuntamente habrían participado en el homicidio de un ciudadano de 32 años, el pasado 9 de abril, en un lote baldío de la Vereda Tusavita de Ubaté, Cundinamarca.

De acuerdo con las investigaciones, luego de cometer este asesinato, los presuntos responsables habrían quitado la piel del rostro y el cuero cabelludo de la víctima para que las autoridades no los identificaran.

Se realizó una diligencia de allanamiento y registro, logrando recolectar los elementos materiales de prueba donde se evidencia la participación activa en el asesinato, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 2 celulares.

Las personas capturadas fueron presentadas ante autoridad competente, un juez de control de garantías legalizando las capturas, y se esclareció el homicidio de Johan Arias Espinel, que habría sido por hurtarle sus pertenencias.