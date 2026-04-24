Cayó alias ‘Kike’ en Bogotá: presunto sicario de ‘Los Pepes’ con 22 anotaciones

La Policía Metropolitana informó sobre la captura de un hombre de 26 años, al parecer integrante de la banda delincuencial ‘Los Pepes’ y quien sería el responsable de al menos 8 homicidios.

En medio de labores de registro y control en el barrio Rincón, los uniformados abordaron a un ciudadano, y al solicitarle su identificación, se pudo evidenciar que contaba con una orden de captura vigente expedida desde el 19 de marzo de 2026 por el delito de homicidio, porte de arma de fuego y hurto calificado.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, dentro de la organización criminal este hombre sería conocido como alias ‘Fulvio’ y tendría el rol de sicario.

Su actuar se concentraba en el municipio de Soledad, Atlántico. Además, estaría vinculado al homicidio de un gota a gota por la pérdida de dinero destinado a préstamos.

Prontuario criminal

Alias ‘Fulvio’ estaría relacionado con 8 homicidios, cometidos por la disputa de control territorial.

Con tan solo 26 años, este delincuente cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años.

También, presenta 22 anotaciones judiciales: 7 por hurto, 4 por homicidio, 3 por porte de armas de fuego, 3 por tráfico de estupefacientes, 3 por lesiones personales, 1 por violencia intrafamiliar y 1 por amenazas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento.