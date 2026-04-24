Cartagena consolida su liderazgo en WTM Latin America y fortalece conexión con el mercado brasileño

Cartagena de Indias culminó su participación en WTM Latin America 2026, el evento de la industria de viajes y turismo más importante de la región. Durante tres días en São Paulo, Brasil, la ciudad demostró por qué sigue siendo el referente turístico de Colombia ante el mundo, en un escenario que congregó a más de 32.000 profesionales del sector y 830 expositores de 49 países.

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La delegación colombiana estuvo conformada por 23 empresarios, de los cuales 13 representaron a Cartagena de Indias, el destino con la mayor cuota de participación en este encuentro internacional.

Con el liderazgo de la Alcaldía Mayor y Corpoturismo, se presentaron las novedades de la oferta local ante un mercado altamente cualificado.

Importancia y beneficios de la participación de Cartagena en WTM Latin America

La presencia de Cartagena en este escenario especializado responde a una estrategia de promoción, diversificación y fortalecimiento del turismo que traerá beneficios concretos a la ciudad:

1. Liderazgo Competitivo: al ser el destino con mayor número de empresarios en la delegación nacional, Cartagena reafirma su estatus de puerta de entrada del turismo en Colombia, ganando terreno frente a otros competidores del Caribe.

2. Captación del Mercado Brasileño: se lograron más de 40 visitas técnicas que confirmaron que Cartagena es el destino preferido por los brasileños para viajes programados entre abril y diciembre, lo que garantiza ocupación hotelera en temporadas medias.

3. Diversificación de la oferta: los encuentros permitieron potenciar nichos específicos como el turismo comunitario, de naturaleza, romance y gastronomía, sectores que generan una derrama económica más equilibrada en las diferentes zonas de la ciudad.

4. Alianzas estratégicas: el contacto directo con más de 20 grandes mayoristas y profesionales de la industria asegura que Cartagena permanezca en los catálogos de ventas internacionales de las agencias más importantes de Latinoamérica.

“Participar en espacios de promoción de esta magnitud genera resultados concretos para Cartagena: mayor posicionamiento, visibilidad global y, lo más importante, un incremento real en el número de turistas de los países impactados. Brasil es hoy uno de nuestros mercados más estratégicos; según cifras de SITUR y las autoridades migratorias, este país se mantiene de forma consistente en el Top 5 de mercados internacionales emisores hacia Cartagena, para el 2025 recibimos más de 45 mil visitantes de este país motivados principalmente por motivos de recreación. Cerca del 50% de los visitantes vienen parejas y 20% en grupos familiares, mayoritariamente en edades que oscilan entre los 35 y 44 anos y los y los 45 y 54 años. Estos encuentros aseguran que la confianza del viajero brasileño se traduzca en una mayor dinámica económica para nuestros empresarios, guías y el sector turismo en general”, mencionó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.