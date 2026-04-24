Asesinan a una niña de 9 años en el barrio Cuberos Niño de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Una niña de tan solo 9 años fue asesinada en el barrio Cuberos Niños, sector La Tomatera, de Cúcuta, luego de ser atacada con arma de fuego dentro de una vivienda.

Según las autoridades, hombres armados habrían llegado hasta el inmueble y dispararon contra la menor, quien resultó gravemente herida.

Sus seres queridos, al percatarse del hecho, la trasladaron hasta la Unidad Básica Puente Barco, a donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentó un impacto en el tórax ocasionado por arma de fuego lo que terminó acabando con su vida.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, pues las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y no descartan que el hecho esté relacionado con una presunta retaliación, hipótesis que aún es materia de investigación.

Este sector de la ciudad es bastante complejo por el expendio de estupefacientes, presencia de bandas criminales y comisión de delitos.