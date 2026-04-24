Asesinan a una pareja en estación de servicio de la vía Cúcuta-El Zulia

Acribillan a una pareja en estación de servicio de la vía Cúcuta-El Zulia. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una pareja fue asesinada en una estación de servicio ubicada en el sector Urimaco, sobre la vía que comunica a Cúcuta con El Zulia, luego de ser atacada con armas de largo alcance cuando se movilizaba en un vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como José Martín Leal, conocido con el alias de ‘El Viejo’ y su compañera sentimental, Johana Katerine Castillo.

De acuerdo con las autoridades, la pareja se desplazaba en un automóvil cuando fue interceptada por cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

El ataque se produjo en una estación de servicio, donde las víctimas se habían detenido minutos antes a solicitar 50 mil pesos de gasolina.

Alias ‘El Viejo’ era señalado por las autoridades como presunto líder de la estructura criminal conocida como ‘Los de Martín’, con injerencia en las comunas 2 y 6 de la ciudad.

En su contra figuraban antecedentes por homicidio, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Según las primea hipótesis, el hombre habría sido citado en ese sector para concretar una supuesta negociación, sin embargo, el encuentro terminó siendo una emboscada.

Se conoció además que Leal había sido capturado en 2024 por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, pero posteriormente recuperó su libertad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este doble homicidio y dar con los responsables del hecho.Final del formulario