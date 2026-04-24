America Latina firma acuerdo para unificar las reglas laborales en la justicia

Se realizó el Primer Congreso Latinoamericano de la Jurisdicción Laboral, un espacio que reunió a más de 400 personas, entre ellos representantes judiciales de varios países de la región, en donde se firmó la Declaración de Bogotá acompañada de siete memorandos de entendimiento orientados en fortalecer la justicia laboral y la seguridad social en América Latina.

La declaración establece que la justicia social es el objetivo central del derecho laboral y plantea un compromiso entre los países firmantes para trabajar de manera conjunta mediante el intercambio de decisiones judiciales, conocimientos y procesos de formación.

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Asimismo, promueve la aplicación constante de las normas internacionales del trabajo, especialmente las impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de los puntos es la intención de unificar criterios en temas actuales como el trabajo en plataformas digitales, los derechos de los trabajadores migrantes, el teletrabajo, la salud mental y los accidentes laborales, asuntos que hoy representan retos comunes para los sistemas jurídicos de la región.

La Declaración de Bogotá ayuda a la creación de un congreso que da continuidad al diálogo regional y aclara que “sus disposiciones no son jurídicamente obligatorias, sino una guía de cooperación entre las naciones.”

El documento fue realizado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea y representantes del poder judicial de Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia, además del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la OIT.

Además, se firmaron siete memorandos de entendimiento que buscan fortalecer la capacitación de funcionarios judiciales en temas como acuerdos comerciales internacionales, mejorar la articulación con la OIT y crear un canal digital para el intercambio de sentencias relevantes entre las altas cortes de la Comunidad Andina.

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Durante la intervención, Ivan Mauricio Lenis Gómez afirmó que el derecho laboral “mantiene vivo el tejido de la dignidad humana” y aseguró que este tipo de encuentros abren nuevos escenarios de cooperación regional para avanzar en la justicia social.

El evento incluyó debates académicos y jurídicos sobre los avances laborales en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay.

Al cierre del congreso, Bolivia manifestó su intención de realizar la segunda edición del encuentro el próximo año.