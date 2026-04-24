$70 millones por información para esclarecer hechos violentos en Cúcuta

Norte de Santander

De manera preliminar las autoridades municipales anunciaron la entrega de una recompensa para obtener información que conduzca al esclarecimiento de los dos hechos violentos registrados en Cúcuta en las últimas horas.

El alcalde de la ciudad Jorge Acevedo fue el responsable de hacer los anuncios frente a los estímulos que se podrían entregar a los ciudadanos que colaboren con las autoridades.

El mandatario manifestó a Caracol Radio que “hemos generado acciones desde la institucionalidad para entregar una recompensa de $40 millones por información que conduzca a esclarecer la muerte de una menor de edad en el barrio Cuberos”.

De igual manera explicó el mandatario municipal “estamos ofreciendo $30 millones de pesos para buscar a los determinadores de la masacre que dejó cuatro muertos y tres heridos”.

Finalmente, se esperan anuncios y medidas del gobierno nacional en el encuentro que sostendrán las autoridades locales y departamentales con el ministro de defensa y la cúpula de las fuerzas militares que llegarán a la ciudad para examinar lo que viene ocurriendo y trazar acciones para frenar la ola de muertes violentas.