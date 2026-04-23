Valle suma 14 medallas en el Nacional de pista tras dos jornadas en Bucaramanga

El Valle del Cauca mantiene un destacado rendimiento en el Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil de Pista que se disputa en Bucaramanga, tras completar las dos primeras jornadas de competencia.

Luego de un arranque sólido en el que sumó siete medallas en el primer día, la delegación vallecaucana ratificó su protagonismo en la segunda jornada al conseguir tres nuevas preseas de oro, lo que le permite ubicarse en la segunda posición del medallero general.

En total, el Valle acumula 14 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, solo por detrás de Antioquia, en una tabla que refleja la alta competitividad del certamen.

Entre los resultados más destacados aparece Juan Felipe Peláez, quien se ha consolidado como una de las figuras del equipo tras sumar oro en la velocidad prejuvenil y previamente en los 500 metros, además de una medalla de plata.

“Gracias a Dios se pudo tener esta medalla de oro que es muy importante para mí. la verdad con los contrincantes muy, muy fuertes, gracias a Dios pudimos hacer las cosas bien y se dieron las cosas como lo queríamos. Mi familia siempre ha estado muy pendiente de estas carreras, el acompañamiento de la Junta Directiva de la Liga, de Harlison, de Juan David, tenerlos a ellos es como una motivación”, expresó el deportista.

También sobresale el título nacional de Sheylin Gómez en el scratch juvenil y la medalla de oro de José Miguel Cardona en la prueba de eliminación prejuvenil.

En la rama femenina, Laura Montaño hizo parte del equipo que logró medalla de bronce en la velocidad por equipos, aportando al acumulado general del Valle: “Estoy muy feliz con todo este apoyo que estamos teniendo para dar el mejor rendimiento en carrera”, resaltó.

Además, se sumaron otros resultados destacados: medalla de plata para Lousiana Valencia en el scratch prejuvenil y en la velocidad por equipos masculina con Simón Vásquez, Mateo González y Juan Miguel Rojas; así como la plata de Daniel Mauricio García en la velocidad juvenil.

En bronce, se destacan Laura Montaño, Isabella Erazo y Ashley Daliana Gálvez en la velocidad por equipos juvenil; Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Sheylin Gómez e Isabella Flórez en la persecución por equipos damas juvenil; además de Juan Miguel Rojas en la velocidad juvenil, Mariana Jiménez en el ómnium juvenil y Lousiana Valencia en la prueba por puntos prejuvenil.

Desde la dirigencia, el balance es positivo. El presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano, destacó el rendimiento del equipo en estas primeras jornadas.

“para nosotros es un balance muy positivo, segundo día de competencia y tener cinco medallas de oro, yo creo que es algo que no hemos vivido. Recibimos una Liga con una medalla de oro en un campeonato nacional y bueno, nosotros ya llevamos cinco, quiere decir que hemos hecho un gran trabajo”, señaló.

El Campeonato Nacional continuará en el velódromo Alfonso Flórez Ortiz, con la participación de más de 280 ciclistas de todo el país y con el Valle del Cauca firme en la lucha por el título.