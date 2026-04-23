Tutela ordena a alcalde de Bucaramanga desbloquear seguidor en red social X

Bucaramanga

Óscar Jahir Hernández Rugeles es un abogado y columnista de Vanguardia, el diario de mayor tradición de Santander; a través de redes sociales, opina; informa y revela hechos de presunta corrupción que ocurren en los entes territoriales de la región. Una intervención suya en la red social X dio para que el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla lo bloqueara.

El abogado Hernández Rugeles recordó que el bloqueo ocurrió luego de que cuestionara la supuesta utilización de recursos públicos en el montaje de actos en los cuales toman parte dirigentes políticos.

La reacción del abogado Hernández fue acudir a un recurso judicial, a una acción de tutela buscando que el mandatario quitara ese “cerrojo” a sus comentarios. El juzgado primero de pequeñas causas y competencia múltiple de Bucaramanga resolvió tutelar los derechos fundamentales a la libertad de expresión; acceso a la información pública y participación política de Óscar Jahir Hernández Rugeles.

En el fallo se advierte que esos derechos “fueron vulnerados por Cristian Fernando Portilla Pérez en su condición de alcalde municipal de Bucaramanga y como persona natural”.

La juez Kilia Ximena Castañeda Granados ordena a “Portilla Pérez como alcalde y como persona natural, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, desbloquee en su cuenta @Cportilla40 de la red social X, la cuenta @oscarjahir_ perteneciente al señor Óscar Jahir Hernández Rugeles, de manera que éste tenga acceso permanente y continuo, acorde con lo considerado”.

En la misma cuenta de X, el abogado Hernández reaccionó a la decisión judicial. “Era muy simple abogado @Cportilla40. No era más que oprimir un botón. Pero a usted la vanidad no le permite ver más allá de su propia arrogancia. Como alcalde de Bucaramanga no puede excluir a los ciudadanos del debate público en sus redes sociales. Espero que lo pueda entender”, escribió en su cuenta.

Antedecentes

También en Bucaramanga había ocurrido una situación similar en 2024. El entonces presidente del concejo de la capital de Santander, Tito Rangel bloqueó en X a César Flórez Ayala.

Entonces, el excandidato a la gobernación de Santander y exdiputado, Ferley Sierra acotaba que la tutela era el mecanismo más expedito para que los servidores públicos se vieran obligados a desbloquear a sus críticos.

“Los servidores públicos no son amos y señores de nosotros, son simplemente nuestros empleados, vale la pena recordarles que es con nuestra plata con la que se les paga sus millonarios salarios”, escribía el líder político.