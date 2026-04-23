Niños pesistas de Bayunca tendrán nuevo gimnasio construido por el distrito

Lo que empezó como una reunión en Bayunca terminó convirtiéndose en la respuesta que hace años esperaban decenas de niños y niñas de ese corregimiento, quienes con pancartas en mano y sueños en la mirada le pidieron al alcalde Dumek Turbay el poder tener su propio y digno lugar de entreno para el levantamiento de pesas.

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Son cerca de 40 pequeños deportistas del club de levantamiento de pesas Rusmeris Villar, quienes hoy entrenan en el patio de una casa, sin las condiciones necesarias para desarrollar su talento. Tienen entre 7 y 14 años, pero cargan con disciplina, esfuerzo y una convicción enorme por salir adelante a través del deporte.

El alcalde no solo los escuchó. Les respondió con hechos.

“El deporte dentro de nuestro gobierno también es prioridad. El deporte hace parte de un cambio social y de avance. La transformación también se ve y se vive desde el deporte, y hoy estos niños, grandes deportistas, levantadores de pesas, piden un gimnasio nuevo porque no tienen dónde entrenar. Como gobierno que escucha y da soluciones, aquí tenemos una”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La promesa es clara: Bayunca tendrá no solo un gimnasio, sino el mejor escenario de levantamiento de pesas de Cartagena, con plataformas especializadas, barras, discos, zonas de preparación, descanso y estiramiento, pensado para formar campeones desde la base.

Detrás de este proceso está Rusmeris Villar Barboza, una de las más grandes referentes del levantamiento de pesas en Cartagena. Medallista de oro en Juegos Panamericanos y múltiple ganadora en competencias suramericanas, centroamericanas y del Caribe, hoy dedica su vida a formar nuevas generaciones con la misma pasión que la llevó a lo más alto.

“Hoy, no contamos con más niños porque no tenemos el espacio. Este gimnasio sería un sueño hecho realidad para ellos, para los que ya están y para los que vienen”, compartió Rusmeris.

Este nuevo escenario no solo representa infraestructura. Es una apuesta por el futuro, por la disciplina, por la oportunidad de que más niños y jóvenes encuentren en el deporte un camino de vida.

El alcalde Dumek Turbay en los próximos días entregará detalles del inicio de obras del nuevo gimnasio de levantamiento de pesas de Bayunca, que será un espacio apto y digno para la práctica del deporte de las pesas.