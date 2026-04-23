Llega Bogotá Fashion Week 2026: día, lugar, diseñadores y pasarelas

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Bogotá D.C

Bogotá está de moda y la manera de celebrarlo es con la edición número 9 de Bogotá Fashion Week.

Este evento organizado por Cámara de Comercio de Bogotá seguirá impulsando a la capital como una plataforma estratégica para el diseño independiente, la innovación y la internacionalización del talento colombiano.

La cita será del 12 al 14 de mayo, en Ágora Bogotá – Centro de Convenciones, en donde participarán 145 marcas y diseñadores independientes, compradores nacionales e internacionales, líderes y profesionales de la industria, medios especializados y miles de visitantes.

Bogotá Fashion Week también fortalece la dinámica económica de Bogotá-Región, al movilizar cadenas de valor asociadas al turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios creativos, beneficiando a empresas y emprendedores de distintos municipios cercanos.

Agenda de pasarelas

La edición 2026 contará con 28 pasarelas en las que participarán 44 marcas seleccionadas, presentando propuestas que reflejan innovación, identidad, sostenibilidad y nuevas narrativas del diseño colombiano.

El regreso a pasarela de Kika Vargas, –finalista del Premio LVMH, colaboradora con Target y presencia en más de 30 retailers de lujo–, quien inaugurará el evento, confirma el momento histórico que vive la moda colombiana y el creciente posicionamiento de Bogotá como referente creativo regional.

Rueda de negocios

Uno de los pilares de Bogotá Fashion Week es la rueda de negocios que reunirá a más de 80 compradores nacionales e internacionales interesados en identificar nuevas marcas, ampliar portafolios y generar alianzas comerciales.

Este espacio busca acelerar procesos de internacionalización, abrir nuevos mercados y fortalecer el crecimiento sostenible de los diseñadores y empresarios participantes.

A lo largo del evento, las reuniones se desarrollan bajo un modelo que combina agendas estructuradas con recorridos dinámicos, facilitando tanto la profundidad en negociaciones clave como la ampliación de oportunidades comerciales.

Conversatorios:

La agenda académica incluirá 24 conversaciones y encuentros con más de 60 invitados relevantes de la industria, entre diseñadores, empresarios, expertos, medios y líderes de opinión.

Estos espacios abordarán tendencias globales, sostenibilidad, consumo consciente, innovación, branding, nuevos modelos de negocio y los retos de la moda contemporánea.

Bogotá-Región lidera la industria de la moda

La capital concentra más del 33 % del mercado de la moda en Colombia, cuenta con más de 32.000 empresas activas del sector y genera más de 200 mil empleos directos, cifras que ratifican a Bogotá como el principal motor de esta industria en el país.

En articulación con la región, este ecosistema integra capacidades en manufactura, logística, distribución y talento humano, fortaleciendo la competitividad del sistema moda y ampliando oportunidades de crecimiento para empresas de toda la ciudad-región.

En este contexto, Bogotá Fashion Week se consolida como una plataforma de crecimiento empresarial que conecta talento local con oportunidades globales.

Fashion Lab

Las marcas participantes llegan luego de un proceso de formación especializado de más de 720 horas, orientado a fortalecer producto, estrategia comercial, narrativa de marca e internacionalización, ratificando el compromiso del programa con el desarrollo empresarial del sector.