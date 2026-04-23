Hombre fue capturado con dos paquetes de marihuana prensada en Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico de sustancias estupefacientes, logrando la captura de un presunto delincuente en el sur de la ciudad.

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En controles y registros desplegados por las patrullas de vigilancia, se intercepta a un ciudadano conocido como ‘El Luisca’, de 26 años, por el sector El Faro, del barrio Zaragocilla, quien, al ser requerido por los uniformados, se tornó nervioso, por lo que fue necesario revisar el contenido de una bolsa plástica que llevaba. En su interior se encontraron dos (2) paquetes rectangulares de marihuana, avaluados en más de 3 millones de pesos.

Al parecer, esta persona era la encargada de la distribución de los alucinógenos a los distintos puntos fijos de expendios de esa zona.

Los estupefacientes decomisados y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.154 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 545 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo.