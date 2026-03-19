ICETEX anuncia condonación parcial a los usuarios que cumplan con estos requisitos en 2026. Getty Images

La condonación es uno de los beneficios que tienen los estudiantes que han adquirido créditos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

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Esta figura implica perdonar o eliminar parte del capital que adeuda la persona y funciona bajo diferentes modalidades, según condiciones específicas como haberse graduado, pagar oportunamente o pertenecer a grupos vulnerables en el Sisbén o comunidades indígenas.

¿Cómo funciona la condonación parcial por pago anticipado?

El ICETEX anunció que los beneficiarios de crédito educativo que quieran saldar anticipadamente su deuda, podrán hacerlo, obteniendo el beneficio adicional de condonación de un porcentaje del capital que adeudan.

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Según explicó el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, el monto de la condonación dependerá de cuántos años quedan por pagar. Así las cosas, “el porcentaje de condonación de capital se genera por cada año completo que se anticipe el pago”, aclaró.

“El beneficio de condonación parcial por pago anticipado es la gran oportunidad de terminar anticipadamente la deuda con ICETEX, de ahorrar dinero y permitir que más estudiantes colombianos accedan a educación superior con esos recursos”, señaló Urquijo Gómez.

¿Qué requisitos hay para la condonación por pago anticipado?

El ICETEX indicó que la condonación parcial por pago anticipado aplica para beneficiarios del crédito educativo reembolsable que cumplan con estos requisitos:

Tener el crédito en etapa de amortización (debe haber terminado la etapa de estudios y estar en etapa de pagos).

(debe haber terminado la etapa de estudios y estar en etapa de pagos). Estar al día con los pagos.

Los últimos 12 pagos realizados, en su etapa de amortización, deben haber sido realizados dentro de la fecha límite de pago.

Deberá haber pagado al menos el 10% del total de las cuotas que se definieron para el crédito.

que se definieron para el crédito. Tener un saldo de crédito igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Cómo solicitar la condonación por pago anticipado?

El ICETEX detalló los siguientes pasos para llevar a cabo la solicitud de condonación en caso de haber realizado el pago anticipado y cumplir con los requisitos antes mencionados: