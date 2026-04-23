En el Día de la Tierra, jornada ambiental en Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), la Compañía de Puertos Asociados – Compas Cartagena y la Fundación Canal del Dique Compas lideraron una jornada de educación ambiental que inició en la Plaza de Variedades del Parque Espíritu del Manglar y se extendió con actividades de limpieza en la Laguna de Chambacú y sectores aledaños.

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La iniciativa tuvo como propósito sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de los ecosistemas costeros y contó con la participación de estudiantes, voluntarios, entidades del Distrito, Pacaribe, las Chambaculeras y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana.

La jornada comenzó con la puesta en escena de danza contemporánea y teatro “El Latido de la Bahía”, a cargo de estudiantes de la Institución Educativa Fernando de la Vega, sede Almirante Padilla del Zapatero, quienes, a través del arte, resaltaron la importancia de cuidar los cuerpos de agua, especialmente la bahía de Cartagena. Asimismo, los estudiantes recitaron poesías alusivas al Día de la Tierra, invitando a los asistentes a adoptar acciones en favor del cuidado ambiental. Estos estudiantes reciben el acompañamiento técnico del EPA Cartagena en la implantación de estrategias disruptiva para la apropiación social del conocimiento en protección de ecosistemas estratégicos de la bahía de Cartagena.

Posteriormente, se realizó una activación liderada por el IDER y se dio inicio a la jornada de limpieza con el voluntariado de Compas, logrando la recolección de una tonelada de residuos sólidos, contribuyendo a la recuperación de esta zona estratégica del área urbana del Distrito.

Estas actividades promueven la vinculación del sector privado, en el marco de su responsabilidad social empresarial, en procesos de protección y conservación del contexto socioambiental de las comunidades, en el marco del cumplimento del Plan de Restauración Ecología de la bahía de Cartagena.

También se sumaron a esta jornada; MSC Colombia, Policía Metropolitana de Cartagena, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Instituto Distrital de Deporte y Recreación, Bomberos, Departamento Administrativo Distrital de Salud, Secretaria del Interior, Escuela de Gobierno y Liderazgo, Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, Distriseguridad, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Pacaribe y Las Chambaculeras.

Con esta jornada, las entidades organizadoras ratifican su compromiso con la protección de los ecosistemas costeros y hacen un llamado a la ciudadanía a asumir un rol activo en su conservación.