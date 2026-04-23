Avanza a buen ritmo la estructuración del nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca: ANI

En el marco del congreso de logística, zonas francas y puertos que se lleva a cabo en Cartagena, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Òscar Torres, aseguró que avanza a buen ritmo la estructuración del nuevo aeropuerto de la heroica, conocido como la IP ciudadela aeroportuaria de Cartagena de Indias – CACI.

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Torres reveló que esta iniciativa nunca será rival del aeropuerto internacional Rafael Núñez que actualmente se encuentra en etapa de ampliación y modernización para pasar de recibir de 7 a 13 millones de pasajeros al año.

Sobre el CACI será un proyecto de 8.5 billones de pesos el cual será construido en el corregimiento de Bayunca, con una demanda de 17 millones de pasajeros y una duración de 22 años a través de una concesión privada.

Hoy en día se encuentra en etapa de factibilidad y su publicación para los interesados en este proyecto se llevará a cabo en el mes de junio del 2027.