Nueve personas capturadas en flagrancia tras nueva invasión de predios en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

La Alcaldía de Puerto Boyacá confirmó la captura de nueve personas en flagrancia, luego de una nueva invasión a predios de propiedad del municipio que ya habían sido recuperados por las autoridades. Así lo dio a conocer la secretaria de Gobierno, Angélica Rubiano, quien explicó que la situación se viene presentando desde inicios de abril.

“La invasión inició el pasado 2 de abril en predios del municipio, por lo que solicitamos el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar las acciones de recuperación y restablecimiento del orden público”, señaló. Agregó que, en el marco de la Ley 1801, el 20 de abril se llevó a cabo un operativo que permitió recuperar completamente el terreno ocupado.

Rubiano indicó que durante el procedimiento fueron encontradas cerca de 20 familias en el lugar, a quienes se les hizo un llamado al desalojo voluntario. “Previamente habíamos realizado una caracterización en la que identificamos alrededor de 460 familias con intención de ocupar estos predios mediante loteo ilegal”, precisó.

La secretaria destacó que el proceso se desarrolló priorizando el diálogo y con el acompañamiento del Ministerio Público y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Las personas retiraron sus enseres de manera voluntaria y logramos la recuperación del 100 % del predio en horas de la tarde”, afirmó.

Sin embargo, en la noche del mismo día, a través de redes sociales, se evidenció un nuevo intento de ocupación ilegal. “Se informó de inmediato a la Policía, que en la mañana de hoy realizó la inspección y capturó a nueve personas. Además, hay un menor de edad al que se le adelanta un proceso de restablecimiento de derechos”, explicó Rubiano.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a no incurrir en este tipo de acciones. “Seguiremos actuando con firmeza frente a estas vías de hecho, que constituyen un delito. Invitamos a la comunidad a acudir a los canales oficiales y evitar ser engañados por personas que promueven estas ocupaciones ilegales”, advirtió.

Señaló que entre las personas involucradas hay tanto habitantes del municipio como personas provenientes de otras zonas, e incluso ciudadanos extranjeros. “Estamos en proceso de identificación y, de ser necesario, articularemos acciones con Migración Colombia para verificar la situación jurídica de quienes no son nacionales”, concluyó.