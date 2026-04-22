Manchester City vence al Burnley y es nuevo líder de la Premier League: repase tabla de posiciones

Manchester City es el nuevo líder de la Premier League, luego de ponerse al día en el calendario con su victoria 0-1 sobre Burnley (gol de Erling Haaland) e igualar con ello el puntaje y la diferencia de gol del Arsenal, pero superarlo por la cantidad de anotaciones conseguidas.

La presión es total para los ‘Gunners’, que ya no tienen margen de fallo ante un City que sumó este miércoles su séptima victoria en los últimos nueve partidos. Empatados a puntos, la diferencia de goles da el liderato al City, que, sin embargo, no estará del todo contento con su visita a Turf Moor, porque pudo marcar muchos más goles y abrir aún más brecha.

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Claro está que los aficionados más optimistas del Arsenal deseaban un pinchazo contra el Burnley, pero la estadística mostraba que esto era casi irreal. Desde la última vez que el Burnley rascó un empate en casa contra el City en 2018, los ‘Sky Blues’ han ganado los últimos 14 enfrentamientos con un total de 51 goles a favor y solo tres en contra.

Ese optimismo duró cinco minutos, lo que tardó Haaland en ganar una carrera ante los centrales y picar la pelota ante la salida de Martin Dubravka. Instantes antes, Rayan Cherki ya había estrellado un balón en el larguero, por lo que el gol tampoco pilló por sorpresa a un Burnley que pudo recibir varios goles más en la primera parte, pero que, por fortuna y por falta de puntería del City, tuvo el privilegio de irse vivo al descanso.

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El City, que sí buscó con algo más de ahínco el 0-2, tampoco perdió la cabeza. Ya habrá más partidos para engordar la diferencia de goles, pensaron los ‘Sky Blues’, que a falta de cinco partidos para el final ya han logrado el primer objetivo, reducir a cero la diferencia con el Arsenal. Este fin de semana, mientras los de Mikel Arteta reciben al Newcastle United, ellos jugarán las semifinales de la FA Cup. La presión vuelve a estar en el tejado del Arsenal.

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