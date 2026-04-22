Investigan muerte de adulto mayor hallado sin vida cerca de Bazurto

El cuerpo de Lucas Manuel Esquivel Barrios, de 65 años, permanece en la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena, mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó su fallecimiento.

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De manera preliminar, se conoció que el caso se presentó el domingo 19 de abril, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de un hombre tendido en las inmediaciones del mercado de Bazurto, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

Al sitio acudieron unidades de la Policía, seguidas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección del lugar y el respectivo levantamiento del cadáver.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si el cuerpo presentaba signos de violencia ni si el hombre padecía alguna condición de salud previa. Se espera que los análisis realizados por Medicina Legal permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.