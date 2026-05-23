Policía Nacional halló más de 8.000 artículos ocultos en un camión y 10 motores fuera de borda

La Policía Nacional de Colombia, a través de la División de Control Operativo Cartagena halló en el interior de un vehículo tipo camión, que aparentaba transportar productos plásticos de un solo uso con destino al municipio de Turbaco, un cargamento conformado por 7.788 unidades de tabaco de mascar (chimó), 750 botellas de licor y 271 unidades de alimentos perecederos de procedencia extranjera, mercancía que no contaba con la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional.

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Durante el desarrollo de estas actividades operativas, también fueron aprehendidos 10 motores fuera de borda, los cuales no contaban con los requisitos exigidos por la regulación aduanera para su legal ingreso al país.

Es importante indicar, que, la mercancía ilegal estaría avaluada en cerca de $133.218.464. y fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“Estos resultados representan una afectación directa a las estructuras dedicadas al contrabando, al debilitar sus fuentes de financiación y frenar la comercialización ilegal de mercancías extranjeras en el país. Asimismo, contribuyen a la protección de la economía nacional y del comercio formal, garantizando condiciones de competencia leal, y evitar la evasión de impuestos y tributos aduaneros, recursos fundamentales para la inversión social en sectores como la salud, la educación, el deporte.

La Policía Nacional y la DIAN reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”. Manifestó el señor teniente coronel Carlos René Sacristán Rondón, Jefe División de Control Operativo Cartagena.

Finalmente, La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad irregular relacionada con el contrabando o transporte de mercancía ilegal. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la línea anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Se garantiza absoluta reserva de la información.