Cartagena afianza su liderazgo en cruceros con una misión comercial de alto nivel en Miami, EE. UU.

Con el claro objetivo de fortalecer el posicionamiento y competitividad de Cartagena de Indias como un destino estratégico para la industria internacional de cruceros, una delegación liderada por la Alcaldía de Cartagena, desde la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, ProColombia y el Grupo Puerto de Cartagena realizaron una misión comercial en Miami, Estados Unidos.

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Esta misión busca mantener y gestionar el incremento de las recaladas de cruceros en la ciudad para las próximas temporadas, aprovechando el núcleo estratégico que representa Miami para el sector naviero.

La agenda permitió presentar los últimos avances en infraestructura portuaria, socializar las estrategias de promoción (oferta de segmentos de turismo: Deportivo, religioso, de romance, cultural y gastronómico) y mayor visibilidad internacional, y dar a conocer las acciones articuladas para fortalecer la experiencia del visitante en el entorno turístico de la ciudad. Además, el espacio permitió escuchar las necesidades y oportunidades de las líneas de cruceros para seguir elevando la competitividad del destino.

“Cartagena de Indias continúa consolidándose como uno de los destinos más estratégicos y competitivos para la industria de cruceros en el Gran Caribe. Esta misión comercial en Miami refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer nuestras relaciones con las principales navieras del mundo, impulsar nuevas oportunidades de conectividad, fortalecer operaciones de embarque y seguir posicionando a Colombia como un destino turístico de talla internacional. El crecimiento proyectado en recaladas y visitantes representa un impacto muy positivo para la economía local y reafirma la confianza de la industria en Cartagena y en el país”, dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

El turismo de cruceros une a la ciudad

“Esta misión comercial en Miami refleja exactamente cómo entendemos el turismo desde la Alcaldía de Cartagena: como un trabajo de equipo, articulado con Corpoturismo, ProColombia y el Grupo Puerto de Cartagena, con una visión clara de hacia dónde queremos llevar el destino. Cartagena espera recibir cerca de 476.253 visitantes en cruceros esta temporada, con un impacto económico estimado de 59.035.187 millones de dólares, y seguiremos trabajando para que esas cifras sigan creciendo”, destacó el secretario de turismo (e), Milton Pereira Blanco.

En esa misma línea, la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, destacó el impacto de esta gestión: “La presencia de Cartagena de Indias en estos espacios especializados es fundamental para ratificar nuestro destino en el competitivo mercado internacional. Estas plataformas nos permiten avanzar directamente en negociaciones clave con navieras de primer nivel y fortalecer la atracción de las líneas de cruceros hacia nuestra ciudad, lo cual se traduce en mayor movimiento económico y mayores oportunidades económicas para los cartageneros. De la misma forma, impulsamos la promoción de un destino multisegmentos que ofrece una amplia variedad de planes como puerto de tránsito o de embarque”.

Agenda de alto nivel

Como parte fundamental de la misión, la delegación cumplió una agenda de alto nivel que incluyó reuniones institucionales y comerciales con el Puerto de Miami y directivos de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), así como encuentros con tomadores de decisión de gigantes de la industria:

*Royal Caribbean: La delegación se reunió con ejecutivos clave en sus oficinas centrales en Miami. Entre ellos se destaca la participación de Cristobal Bernstein, Senior destination development and finance manager, y André Pousada, Vicepresidente Regional de Relaciones Gubernamentales para América Latina.

*Virgin Voyages: Se adelantaron negociaciones con el equipo directivo. Se destacan los diálogos con Juan Trescastro, Vicepresidente de Destinos Globales, y Natasha Salzedo, Sr. Director, Itineraries & Destinations.

*Norwegian Cruise Line: La agenda de relacionamiento comercial incluyó encuentros con los líderes de desarrollo portuario. Participaron directivos como Matthew Weintraub, Director de Desarrollo de Puertos, y Liz Rebollar, Directora Senior de Estrategia de Desarrollo y Planeación Comercial.

“La competitividad de un destino de cruceros se construye mucho antes de que llegue el barco: en las relaciones, la confianza y la capacidad de anticiparse a las necesidades de la industria. Cartagena ha sabido consolidar ese liderazgo en el Caribe, y esta agenda en Miami nos permite seguir fortaleciendo alianzas estratégicas para el crecimiento sostenible del destino”, señaló María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros Cartagena de Indias.

Importancia del turismo de cruceros en la economía de la ciudad

La incidencia de estos esfuerzos es significativa para la economía local. De acuerdo con las proyecciones más recientes respaldadas por el Grupo Puerto de Cartagena, para la actual temporada de cruceros 2025-2026, la ciudad espera recibir un total de 175 recaladas y 476.253 visitantes, entre pasajeros y tripulantes. Se estima que esta operación representará un impacto económico histórico aproximado de 59.035.187 millones de dólares, inyectando un importante dinamismo financiero que beneficia de manera transversal al comercio, al sector gastronómico, al transporte y a los prestadores de servicios turísticos locales.