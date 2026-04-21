MinHacienda cuestiona a gerente del Banrep por ausencia en foro monetario: “implicación política”

Durante la apertura del Foro Económico “La Política Monetaria en un Contexto Progresista”, convocado por el Gobierno Nacional con el fin de determinar el impacto social de las decisiones del Banco de La República de subir las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó la decisión del gerente del banco central, Leonardo Villar, de no asistir a este espacio para debatir el rumbo económico del país.

“Tal vez no tiene en cuenta que las decisiones que están tomando también tienen implicaciones políticas en la actual coyuntura electoral y que no son ajenas a este momento político y a este momento electoral”, afirmó Ávila, al insistir en la necesidad de discutir públicamente estas medidas.

Por su parte, el Banco de la República explicó su ausencia a través de una carta en la que argumentó que el contexto del foro no garantizaba un diálogo técnico adecuado, y denunció “acusaciones infundadas” que dificultan la discusión institucional.

Cabe recordar que horas antes el presidente Gustavo Petro se pronunció también ante la ausencia de Villar. “Le huye al debate. Eso se llama fobia al conocimiento. No leer ni escuchar lo que le pueda dañar la forma cómoda de pensar y, por eso, no saben que están equivocados”, afirmó el mandatario.

El pronunciamiento se da en medio de las tensiones entre el Gobierno y el banco central ya que el incremento de las tasas de interés de 9,25% a 11,25% ete año, como parte de la estrategia para contener la inflación.

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¿Qué temas fueron foco en el foro?

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, un incremento acumulado de 200 puntos básicos en 2026 podría reducir el crecimiento económico en alrededor de 0,36 puntos porcentuales. Esto implicaría que la economía pasaría de una proyección cercana al 2,9% a niveles alrededor del 2,6% al cierre del año.

Ávila aseguró en el foro que el impacto de ese incremento en las tasas también se reflejaría en el mercado laboral, ya que el Gobierno calcula que la desaceleración podría traducirse en cerca de 48.000 empleos menos, además de un aumento de 0,18 puntos porcentuales en la tasa de desempleo.

A esto se suma un efecto sobre las finanzas públicas, pues el MinHacienda advierte que el mayor costo del crédito elevaría el servicio de la deuda en aproximadamente 1,8 billones de pesos, presionando el gasto del Estado.

Pese a este panorama, el mercado laboral ha mostrado señales positivas, según explicó Ávila, con una tasa de desempleo en mínimos históricos recientes, lo que evidencia una recuperación que podría verse afectada por una política monetaria más restrictiva.

Por otro lado, el Gobierno también afirmó durante el foro que pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a su vez, destacó que la inflación ha bajado de 13,5% a 5,2% en los útlimos años.

Mientras el Ejecutivo advierte sobre los efectos en crecimiento, empleo y deuda, el banco central defiende su mandato de controlar la inflación y su independencia técnica.