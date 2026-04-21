Colombia está dentro del grupo de países en crisis de hambre extrema: Programa Mundial de Alimentos

Colombia está en el grupo de 16 países que atraviesan una crisis de hambre extrema, según el Mapa mundial del hambre que fue presentado el fin de semana anterior por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

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Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Bangladesh, Afganistán, Myanmar y Haití son algunos de los países que se destacan junto a Colombia en el mapa del PMA que registra datos puntuales sobre la cantidad de personas expuestas a una situación de inseguridad alimentaria.

Aunque la situación de Colombia no se califica aún como una catástrofe alimentaria, hecho que sí se da con los países africanos que destacan, el mapa del PMA ubica al país en la categoría de emergencia alimentaria y precisa que cerca de 6.6 millones de personas están expuestas a una situación de malnutrición e inseguridad alimentaria.

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