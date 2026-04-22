Este domingo 26 de abril se realizará la elección de las juntas de acción comunal en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué entregaron recomendaciones a presidentes, secretarios y tribunales de garantías para que no se puede impida el derecho al voto de los afiliados inscritos en libros anteriores.

Desde la Alcaldía de Ibagué indicaron que todas las personas que hacen parte de los registros comunales conservan su derecho a participar, ya sea votando o integrando planchas, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

“En el marco de la Ley 2166 y los estatutos de los organismos comunales, queremos ser claros: no se puede negar el derecho a la participación a quienes ya están afiliados. Hacerlo puede generar procesos de impugnación e incluso investigaciones disciplinarias”, advirtió Jorge Iván Sabogal, director de Participación Ciudadana.

Sabogal resaltó que desconocer estas afiliaciones no solo vulnera derechos, sino que puede poner en riesgo la validez del proceso electoral, generando conflictos posteriores en los organismos comunales.

“Les pedimos a todos los dignatarios comunales acatar las orientaciones que se han brindado en las capacitaciones. La desinformación o decisiones arbitrarias pueden terminar afectando la transparencia de las elecciones”, manifestó el director de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Ibagué.

Dato: Las afiliaciones y la garantía del derecho al voto son fundamentales para asegurar unas elecciones legítimas, participativas y sin contratiempos este domingo 26 de abril.