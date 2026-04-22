Emsirva regresará a los caleños luego de 20 años de estar intervenida

La empresa pública de aseo de Cali, Emsirva, desde el 2005 quedó en posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos, por razón de su liquidación, debido a las fallas que había presentado el servicio, así como las deudas con los acreedores.

Como resultado de la labor de control político, ejercida bajo el liderazgo del Representante a la Cámara por el Valle del cauca Hernando González, con apoyo del Senador Wilson Arias y el Representante Alfredo Mondragón; la Gerente Liquidadora de Emsirva, Adriana Betancourt y el Superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, se comprometieron con la devolución de la empresa de aseo a Cali.

Hernando González, subrayó que el debate no se ha cerrado y que quedará ‘abierto’ para que en julio, luego de la posesión del nuevo Congreso, se den cita y rindan cuentas de cómo va el proceso de devolución.

Esto representa para Cali la recuperación de unos $800 mil millones de regalías por parte de Emsirva, los cuales sirven para invertir en proyectos sociales para la ciudad.

Superintendente

Por su parte, el Superintendente Felipe Durán Carrón, afirmó: “A nosotros como Superintendencia no nos permite la ley ni co-administrar, ni entrar en disputas contractuales entre las entidades prestadores de los servicios públicos. No obstante, la decisión de este Gobierno es generar las acciones necesarias para devolver la empresa. Esa es la voluntad política de este Gobierno y de esta Superintendencia para proteger el patrimonio de los caleños”.