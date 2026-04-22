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22 abr 2026 Actualizado 13:28

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Ibagué

Cárcel para una mujer señalada de abusar sexualmente a su hijastra en Fresno, Tolima

La mujer habría sometido a vejámenes sexuales a la menor cuando su pareja sentimental se ausentaba de la residencia.

Ibagué

Tolima

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una mujer de 48 años por su presunta responsabilidad en abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en hechos registrados en inmuebles de Fresno (Tolima) y Bogotá.

Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que la procesada entre 2021 y 2022 habría sometido a vejámenes sexuales a la niña de apenas 8 años, hija de su pareja sentimental.

“Las agresiones se presentaron cuando el padre de la menor de edad las dejaba a solas. Por estos hechos una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de acceso carnal violento agravado”, informó el ente acusador.

En el desarrollo de las audiencias concentradas la procesada no aceptó cargos. Sin embargo, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La mujer, cuya identidad fue reservada por la Fiscalía, fue capturada en la vereda Campeón Medio en zona rural de Fresno, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento a la orden judicial.

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