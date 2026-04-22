Avanzan las mesas de diálogo entre el IGAC y los campesinos en Norte de Santander

Mesa de trabajo entre el IGAC y la comunidad de Silos. / Foto: IGAC.

Norte de Santander.

En el municipio de Silos se desarrolló una mesa sectorial liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la que se socializaron los avances en la implementación del artículo 49 y se abordaron inquietudes de la comunidad frente al proceso de actualización catastral.

Durante el encuentro, que reunió a líderes sociales, veedores y representantes de la administración municipal, la entidad expuso los resultados obtenidos en el territorio y atendió dudas relacionadas con el incremento en los avalúos.

Además, se revisaron casos específicos de algunos predios, con el fin de evaluar posibles inconsistencias o particularidades en su valoración.

Como parte de los compromisos técnicos, el IGAC indicó que en algunas Zonas Homogéneas se incorporará el trazado de páramos, parques y zonas de protección ambiental, en concordancia con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.

Este insumo deberá ser suministrado por la administración para su respectiva inclusión en el proceso.

Este espacio hace parte de las mesas de diálogo que se vienen desarrollando en Norte de Santander, tras las inconformidades expresadas por comunidades campesinas frente a los ajustes catastrales, y busca avanzar en la revisión técnica de los avalúos en el territorio.