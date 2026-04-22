Análisis del Mercado Ferretero: Centroamérica, Colombia y México

Columna de Opinión

Por: Carlos Espinosa Osorio

El sector ferretero es uno de los termómetros más precisos de la actividad constructiva y de mantenimiento en Latinoamérica, en todos estos años de experiencia he venido observando una dinámica aproximada de lo que pasa en Centroamérica. Los datos revelan un ecosistema atomizado, con alto potencial de consolidación y oportunidades claras de distribución.

1. Centroamérica: Mercado fragmentado con polos de concentración

La región opera con 7.600 negocios dedicados a la venta al por menor de productos de ferretería. La distribución por país evidencia asimetrías importantes:

- Guatemala: 800 establecimientos, que representan el 10% del total.

- Costa Rica: 1.400 establecimientos, equivalentes al 18% del total.

- Panamá: 300 establecimientos, solo el 4% del total.

- Honduras: 3.500 establecimientos (estimado).

- Nicaragua: 2.600 establecimientos (estimado).

- El Salvador: 200 establecimientos (estimado).

Dato clave: El 28% de las ferreterías se concentran en Costa Rica y Guatemala. A nivel corporativo, solo 15 empresas, la mayoría con presencia en todos los países, concentran cerca del 5% de los negocios en la región.

2. Colombia: Escala y capilaridad

Colombia tiene aproximadamente 34.000 establecimientos ferreteros, lo que lo convierte en un país muy atractivo para emprender y hacer gestiones de distribución por canales especializados. Su densidad supera ampliamente a toda Centroamérica junta.

3. México: Potencia por volumen y estructura

Según los datos más recientes del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, actualizados a mayo de 2025, se registran aproximadamente 172.942 unidades económicas bajo la categoría de comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios. En resumen, México cuenta con más de 170.000 puntos de venta.

- Concentración Geográfica: El Estado de México es la entidad con el mayor número de establecimientos, superando los 25.000 en registros censales previos. Ciudad de México concentra una parte muy significativa de la red ferretera del país. Jalisco se mantiene como el tercer estado con mayor presencia de estos negocios.

- Estructura del Mercado: Cerca del 97% de las ferreterías en México son negocios familiares o locales que emplean de 0 a 10 personas. Las grandes cadenas son poco más de 200 empresas con más de 100 empleados, aunque tienen una presencia logística masiva.

- Impacto Económico: Se estima que la población ocupada en esta actividad ronda el millón de personas a nivel nacional. El sector proyecta crecimiento sostenido por fenómenos como el nearshoring y la demanda interna de mantenimiento residencial.

Oportunidades y Desafíos Estratégicos

- Oportunidad: La baja consolidación regional permite entrada de formatos modernos y marcas con propuesta de valor en precio, inventario y crédito.

- Oportunidad: La diversidad de tiendas en Guatemala y la concentración de ferreterías en Costa Rica y Guatemala son aspectos clave para pruebas piloto.

- Desafío: La falta de acceso a datos actualizados en algunos países de Centroamérica eleva el riesgo en la toma de decisiones de expansión.

Conclusión : El eje México-Colombia-Centroamérica suma +214.000 puntos de venta. Es un mercado dinámico, resistente y atomizado. La ventaja competitiva estará en quien logre eficiencia logística, datos de sell-out y alianzas con el ferretero independiente, que hoy representa más del 95% del canal.