A bala asesinaron a un hombre en la vía Ibagué - El Espinal

Tolima

En la noche del martes 21 de abril se presentó un violento sicariato en la vía que conduce de Ibagué al municipio de El Espinal, en el Tolima, donde fueron atacados con arma de fuego dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según el reporte del teniente coronel Óscar Alejandro Poveda, comandante del Distrito de Policía de El Espinal, el atentado dejó a un hombre muerto y a otro que resultó ileso en medio del ataque registrado en esta vía nacional.

“En la vía que conduce de Ibagué al municipio de El Espinal, a la altura del kilómetro 19, sector conocido como Puente Amarillo, vereda Potrerillo, jurisdicción del municipio de Coello, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados con arma de fuego. Como consecuencia de este hecho, una de estas personas pierde la vida debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra resultó ilesa”, indicó el oficial.

Todavía se desconoce la identidad del hombre asesinado y de su acompañante. Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar los móviles y responsables detrás de este nuevo hecho violento que causó conmoción en el Tolima.

“La Policía Nacional dispuso de un equipo especial de Policía Judicial, el cual adelanta las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar y capturar a los responsables. Invitamos a la comunidad a brindar información que permita avanzar en el caso”, agregó Poveda.

Así, se completan 83 homicidios registrados en lo corrido del año en la jurisdicción del Departamento de Policía Tolima, a los cuales deben sumarse 27 más en el área de la Policía Metropolitana de Ibagué.