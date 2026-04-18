Hundimiento en Las Palmas: instalan señalización y cierran carril

Medellín, Antioquia

El hundimiento en Las Palmas obligó a la Alcaldía de Medellín a instalar nueva señalización vial en el sector de Chuscalito, en el suroriente de la ciudad, donde ya hay cierre parcial del carril derecho mientras avanzan las obras por una falla geológica.

Señalización y control por hundimiento en Las Palmas

Como parte de la intervención, se instalaron 110 hitos, 42 tachas y señales verticales y horizontales para reorganizar el tránsito en la zona afectada por el hundimiento en Las Palmas.

Las autoridades también definieron una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en este punto crítico, además de señalización preventiva que advierte sobre el desnivel en la vía.

El carril derecho, en sentido occidente–oriente, permanecerá cerrado de manera preventiva durante la ejecución de las obras.

Cambios en transporte público y medidas de prevención

Debido al hundimiento en Las Palmas, el paradero de buses ubicado en el área intervenida fue deshabilitado temporalmente y trasladado 80 metros antes, a la altura de una cámara de fotodetección, donde ya está debidamente señalizado.

La Secretaría de Movilidad anunció que realizará operativos de control y jornadas pedagógicas para reducir riesgos y mejorar el comportamiento de los conductores en este corredor vial.

“Invitamos a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito, especialmente en este importante corredor vial del Distrito donde la prevención es clave para salvar vidas. En Medellín, trabajamos todos los días por tu seguridad vial. Te queremos vivo”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.