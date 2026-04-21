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21 abr 2026 Actualizado 16:10

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MinTurismo: “El Salvador es el segundo país que más ha crecido pospandemia gracias a la seguridad”

Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, aseguró que “el turismo pasó de representar al PIB de un 5% a un 10%, generando más de 340.000 empleos y 3.600 millones de dólares en divisas”

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Maria José Castro

La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, destacó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que el país se ha convertido en el segundo a nivel mundial con mayor crecimiento turístico de primer nivel y un ejemplo de crecimiento pospandemia.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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