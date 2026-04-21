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MinTurismo: “El Salvador es el segundo país que más ha crecido pospandemia gracias a la seguridad”

La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, destacó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que el país se ha convertido en el segundo a nivel mundial con mayor crecimiento turístico de primer nivel y un ejemplo de crecimiento pospandemia.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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