MinTurismo: “El Salvador es el segundo país que más ha crecido pospandemia gracias a la seguridad”
Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, aseguró que “el turismo pasó de representar al PIB de un 5% a un 10%, generando más de 340.000 empleos y 3.600 millones de dólares en divisas”
MinTurismo: “El Salvador es el segundo país que más ha crecido pospandemia gracias a la seguridad”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, destacó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que el país se ha convertido en el segundo a nivel mundial con mayor crecimiento turístico de primer nivel y un ejemplo de crecimiento pospandemia.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...