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La batalla legal de Collien Fernandes contra su esposo: usó IA para suplantarla en videos de adultos

Collien Fernandes, actriz y presentadora en Alemania, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo para hablar acerca de la denuncia en España que interpuso contra su marido por usar inteligencia artificial para suplantar su cara y usarla en videos para adultos.

Comentó que lo que hizo su esposo era usar videos que parecían “porno casero” y lo hacía parecer como si fuera ella en las imágenes, pero se trataba de actrices que se parecían a ella y no se les veía bien la cara.

Incluso, mencionó que su marido operaba enviando fotos editadas antes de que se afianzara el uso de la IA en el mundo.

¿Cómo lo descubrió el actuar de su pareja?

Contó que fue él mismo quien se lo reveló en una Navidad, pues ella había iniciado una investigación que duró años para hallar al culpable.

Manifestaciones a su favor

Señaló que en España hubo protestas masivas, de alrededor de 45.000 personas, a su favor. Indicó también que el caso tomó tanta relevancia que ministros en Alemania se pronunciaron, lo que generó el debate para crear mejores leyes para proteger a las mujeres en este tipo de situaciones.

Futuro del caso

Explicó que eso dependerá de si el caso se queda en España o regresa a Alemania, pues en el país ibérico, hay prisión en caso de encontrarlo culpable, mientras que en la nación bávara las leyes son débiles.

Custodia de su hija

Aseguró que ese es un tema “complicado”, pero explicó que ambos tienen el 50% de la custodia y el mismo derecho para cuidarla.

Escuche la entrevista completa aquí: