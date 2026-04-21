Investigan presunto abuso sexual contra menor en un transporte por plataformas en Pasto
La menor habría llegado en la madrugada a su casa advirtirndo que presuntamente había sido abusada
Un presunto hecho de violencia sexual contra una menor de edad en un vehículo particular es materia de investigación en Pasto, luego de una alerta reportada en la madrugada del pasado domingo en Pasto
Se trata de una denuncia realizada por la abuela de la menor quien informó una situación irregular al observar que la adolescente aparentemente intentaba causarse daño, de acuerdo con el secretario de Gobierno de Pasto Giovanny Guerrero, tras el aviso, la Policía Nacional hizo presencia en el lugar, verificó la información y activó la ruta púrpura para la atención de este tipo de casos.
Según el funcionario, en el desarrollo del procedimiento se logró ubicar el vehículo y al conductor hacia las 5:00 de la misma jornada quien fue trasladado al CAI más cercano, donde fue individualizado.
Desde la administración municipal señalaron que el caso sigue en etapa de verificación para establecer si efectivamente se configuró el hecho denunciado, asimismo, se recordó que en Pasto existe una medida que restringe la permanencia de menores de edad en vía pública en horarios nocturnos, situación que también es objeto de análisis dentro de la investigación.