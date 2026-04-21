Gobernadora convoca Consejo Superior y Contraloría inicia fiscalización por crisis en Unisucre

Sincelejo

Ante la situación que atraviesa la Universidad de Sucre, marcada por denuncias, asamblea permanente y un ambiente de tensión, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, en su calidad de presidenta del Consejo Superior, convocó a esta instancia para abrir un espacio de revisión, diálogo y concertación.

La convocatoria busca atender los hechos que han generado alteraciones en el orden interno, recuperar la confianza institucional y garantizar la estabilidad de la comunidad universitaria.

De manera paralela, la Contraloría General del Departamento de Sucre, en cabeza del contralor Jorge Beleño, anunció la apertura de una actuación especial de fiscalización, tras la radicación de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro de la institución.

El organismo de control indicó que la intervención será adelantada por un equipo designado, con el objetivo de verificar los hechos, establecer posibles responsabilidades fiscales y proteger el patrimonio público.

Asimismo, se reiteró que el proceso se desarrollará con pleno respeto al debido proceso y a las garantías de defensa de las partes involucradas.

Estas acciones se producen en medio de la creciente preocupación por la situación en la Universidad de Sucre, en un intento por aportar claridad, transparencia y soluciones a la crisis institucional.