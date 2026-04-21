Exceso de velocidad dispara la siniestralidad vial en Cartagena: 3 de cada 5 accidentes están asociados a esta causa

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) realizará este miércoles 22 de abril el foro “La velocidad sí mata: ¿qué tan rápido quieres llegar?”, en el Hotel Corales de Indias, a partir de las 8:00 a. m. La iniciativa busca generar conciencia y sensibilizar a los actores viales sobre las decisiones que se toman al conducir.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) alertó sobre el preocupante aumento de la siniestralidad vial en la ciudad, donde el exceso de velocidad se consolida como uno de los principales factores de riesgo, presente en 3 de cada 5 accidentes registrados.

Las cifras recientes evidencian la conducta de irrespeto al marco normativo, la falta de conciencia y seguridad los actores viales para reducir el riesgo.

Pese a las intervenciones que realiza el DATT en el mejoramiento de la infraestructura vial, el aumento de la señalización, las campañas de educación y controles operacionales en vía, en lo va del 2026 se han registrado 508 siniestros, lo que representa un incremento del 22,7 %. Asimismo, el número de personas lesionadas asciende a 761, con un aumento del 19,5 % en comparación con 2025.

En este contexto, la Alcaldía de Cartagena, a través del DATT, realizará este miércoles, 22 de abril, en el Hotel Corales de Indias, a partir de las 8 de la mañana el foro “La velocidad sí mata: ¿qué tan rápido quieres llegar?”, con el propósito de promover una reflexión colectivamente sobre las conductas en la vía y sus consecuencias, entiendo que la velocidad se posiciona como un factor determinante en la gravedad de los accidentes, al incrementar la energía del impacto y reducir la capacidad de reacción de los actores viales.

Esta situación afecta principalmente a los usuarios más vulnerables, como los peatones, asociados a las imprudencias de los motociclistas, quienes concentran la mayor proporción de víctimas fatales.

“El incremento acelerado de siniestralidad evidencia condiciones de riesgo asociadas a la severidad de los siniestros, dentro de las cuales la velocidad juega un papel central en la ocurrencia de resultados fatales y lesiones, recordando en la velocidad permitida en los centros urbanos oscila entre los 30 y 50 kms por hora, superarlo es atentar contra su propia vida y la de los demás actores en la vía”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Durante el foro se abordarán estrategias para el control y la gestión de la velocidad como medidas clave para reducir la letalidad en las vías de la ciudad.

Como invitados especiales participarán Juan Pablo Bocarejo, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Avanzados en Transporte y Ph. D. en Transporte de la Universidad de París; José Ricaurte Gómez, director del DATT de Cartagena de Indias; Luis Jair Aguilar, director de Infraestructura y Vehículos de la ANSV; Esther Perea Castro, directora regional de Medicina Legal; y Rafael Navarro, director del DADIS.

Con el foro se reitera la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, control y concientización ciudadana para mitigar este fenómeno y salvar vidas en Cartagena.