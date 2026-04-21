Denuncian el deterioro y el abandono de la antigua estación del ferrocarril de Armenia

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Armenia

Tras el traslado de la Secretaría de Tránsito se evidencian vehículos abandonados que son desvalijados por los habitantes de calle de la zona por lo que aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad en este importante sector de la capital quindiana.

Inicialmente, el concejal Jonatan Rojo dijo que el panorama es complejo en materia social y de seguridad por lo que considera urgen acciones concretas por parte de las autoridades.

Reconoció que una de las mayores problemáticas tiene que ver con los vehículos que estaban a cargo de la secretaría de tránsito por lo que ya se han establecido acciones como quejas ante entes de control para intervenir oportunamente a la problemática.

Autoridades de Armenia

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que a la fecha los vehículos que se encuentran en la zona son responsabilidad de tránsito y otros de la Fiscalía y mientras se da la entrega formal quedaron en este sitio.

Advirtió que se han llevado a cabo medidas de seguridad que han sido vulneradas por los habitantes de calle de la zona donde han roto cercas, dañado candados y puertas lo que genera hurtos. Destacó que han puesto en marcha un plan en articulación con la Policía para generar presencia institucional, sin embargo, las capacidades no dan abasto.

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Fue claro que intensifican los operativos como es el caso a las chatarrerías donde comercializan elementos hurtados para capturarlos por el delito de receptación.