Así luce hoy la gimnasta que hace 50 años obtuvo el primer puntaje perfecto en los Juegos Olímpicos. Getty Images / Jerry Cooke

Con tan solo 14 años, la rumana Nadia Comăneci se convirtió en la primera atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en obtener un 10 perfecto en gimnasia artística.

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“17 segundos cambiaron mi vida para siempre en un momento en el que mucha gente buscaba inspiración”, le dijo recientemente la atleta a Vanity Fair en vísperas del aniversario número 50 de su gran gesta.

¿Cuándo logró el puntaje perfecto Nadia Comăneci?

El 18 de julio de 1976, en las olimpiadas que se celebraban en Montreal, durante la competencia de barras asimétricas por equipos, Nadia Comăneci se convirtió en la primera gimnasta artística en lograr un puntaje de 10 perfecto en la historia moderna de la disciplina.

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El logro se hizo aun más icónico gracias a la imagen que inmortalizó la incapacidad de la pizarra de puntaje de mostrar el 10 perfecto de la atleta, dado que el marcador estaba programado únicamente para tener tres dígitos, dando lugar así a la cifra “1.00″.

Nadia Comăneci mira el marcador olímpico, que muestra su puntuación perfecta de 10,0 como 1,00, ya que el computador y el sistema de visualización no estaban preparados para manejar lo que Nadia iba a lograr en la competencia olímpica de gimnasia. Ella ha realizado la exhibición más asombrosamente perfecta de gimnasia general jamás vista en los Juegos Olímpicos. Getty Images / Bettmann Ampliar Nadia Comăneci mira el marcador olímpico, que muestra su puntuación perfecta de 10,0 como 1,00, ya que el computador y el sistema de visualización no estaban preparados para manejar lo que Nadia iba a lograr en la competencia olímpica de gimnasia. Ella ha realizado la exhibición más asombrosamente perfecta de gimnasia general jamás vista en los Juegos Olímpicos. Getty Images / Bettmann Cerrar

Con sus nueve medallas (5 de oro, 3 de plata y 1 de bronce) ganadas en Montreal y Moscú (1980), la rumana se convirtió en una de las gimnastas más exitosas en los Juegos Olímpicos y marcó el camino para un amplio listado de nuevos talentos que alcanzaron nuevos niveles de perfección.

¿Cómo se ve hoy Nadia Comăneci?

Aunque la imagen que más ha perdurado en la memoria colectiva es la de aquella joven de 14 años de imperturbable concentración, 50 años después de su ‘Perfect 10′, Nadia Comăneci sigue siendo una voz vigente en el deporte internacional.

La gimnasta, que desertó de su país y escapó a Estados Unidos en 1989, hoy en día es emprendedora del deporte a través de la Academia de Gimnasia Bart Conner, que dirige junto a su esposo.

Además, es reconocida por su trabajo filantrópico a través de la financiación de un hospital en Rumania y múltiples acciones caritativas en pro del deporte paralímpico. También es reconocida por ser miembro de la Fundación Laureus, que entrega los premios que son popularmente conocidos como los Óscar del deporte.

Con más de 60 años, en la actualidad Nadia Comăneci sigue sorprendiendo en redes sociales por su estado físico, que se hace evidente a través de constantes rutinas en las que expone su elasticidad.

“El secreto no está en la cantidad, sino en la constancia, que se convierte en un estilo de vida”, dijo a Vanity Fair.

Comaneci, quien fue homenajeada por el aniversario de su rutina histórica, reconoce también hoy en día el sacrificio que implica la perfección para la salud mental de las jóvenes atletas, en un contexto en el que nuevas figuras como Simone Biles han llegado a poner la discusión sobre la mesa de manera mucho más abierta.

El premio Laureus a toda una vida le fue entregado a Nadia por la misma Biles, quien a sus 29 años es la gimnasta más laureada de la historia: