Alertan por proyecto que modifica obra en Cúcuta

Cúcuta

El pasado viernes 17 de abril de 2026, el Concejo Municipal de Cúcuta aprobó el Proyecto de Acuerdo 005 de 2026, mediante el cual se modifica el Acuerdo 003 del 23 de febrero de 2017, “por medio del cual se decretan unas obras por el sistema de contribución de valorización por beneficio general y se conceden autorizaciones”.

El concejal Oliverio Castellanos llamó la atención al advertir que “este acuerdo 003 había autorizado la construcción del puente en la Diagonal Santander con Avenida Cero y Gran Colombia. La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 concejales ausentes, dejando sin efecto una obra concebida como solución a la congestión vial y financiada durante más de ocho años por los ciudadanos a través del cobro de valorización”.

El dirigente político votó de manera negativa y dejó constancia de sus objeciones técnicas y jurídicas, advirtiendo que se está modificando el destino de unos recursos que fueron recaudados con una finalidad específica.

Explicó que “se canceló una obra clave para la movilidad de la ciudad y se redirigieron los recursos hacia un proyecto de embellecimiento en la Avenida Libertadores, que contempla andenes, separadores, zonas verdes y mobiliario urbano”.

“En otras palabras, los cucuteños pagaron un puente y ahora recibirán una intervención ornamental que no resuelve el problema estructural del tráfico en este corredor vial. “Los cucuteños pagaron un puente, y ahora recibirán solo embellecimiento de andenes” dijo.

Explicó que el proyecto 003 fue aprobado en 2017 como respuesta a la congestión vehicular y financiado mediante valorización por miles de ciudadanos durante más de ocho años. A la fecha, no ha sido declarado inviable ni técnica ni financieramente. Por ello, su cancelación no obedece a falta de recursos o imposibilidad técnica, sino a una decisión adoptada por mayoría en el Concejo.

Y agregó que “el proyecto fue diseñado para descongestionar una de las zonas más críticas de la ciudad y su costo actualizado ronda los $60.000 millones, lo que evidencia que no se trata de una obra inviable. “Aquí no faltó la plata. Lo que faltó fue la decisión de hacer el puente.”

Indicó que " la decisión se justificó en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP); sin embargo, este lleva más de 15 años sin ejecución plena, no cuenta con un cronograma definido y no responde a las necesidades actuales de movilidad".

Finalmente advirtió que “Tal como lo establece la Sentencia C-155 de 2016, la valorización es un recurso de destinación específica, lo que significa que debe invertirse en la obra para la cual fue cobrado. Adicionalmente, el Acuerdo 025 de 2000 exige demostrar la inviabilidad técnica para cancelar un proyecto, condición que en este caso no fue sustentada con estudios concluyentes. Este cambio de destinación podría dar lugar a acciones legales”.