Alcaldía de Bucaramanga inició intervención en 11 parques

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga confirmó que comenzó la intervención en 11 parques de la ciudad y se espera que antes de finalizar el año estén en total 41 arreglados.

Deimer Mosquera, gerente de ciudad, confirmó que se inició el proceso y que “el primer parque que va a tener esta intervención es el Parque Bolívar. Luego continuaremos con los diferentes 10 parques que van incluidos entre ellos el Parque Las Palmas, del Tejar del Norte y otros diferentes parques del municipio de Bucaramanga".

Además, confirmó Mosquera que en junio se comienza la intervención en otros 30 parques de la ciudad para completar los 41 antes de que termine el 2026.

“Nuestra visión como gobierno del alcalde Cristian Portilla es una visión de la ciudad de los parques enaltecer su nombre y lo más importante es poder hacer una siembra, un mejoramiento vegetal para que tengamos una ciudad biodiversa, unas mejores condiciones ambientales, mejorar el clima y también el disfrute de nuestros ciudadanos, de nuestros turistas”, agregó Mosquera.

La intervención incluye siembra de árboles, mejoramiento en los parques infantiles, arreglo de andenes y senderos, los arreglos podrían tardar cuatro meses.