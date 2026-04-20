Vilaseca presenta “Anandamida, el neurotransmisor de Dios”: la evidencia del despertar espiritual

Borja Vilaseca, escritor, conferencista, emprendedor y un convencido de que el despertar de la conciencia es la base de un cambio de paradigma, nos cuenta de qué trata su más reciente libro, Anandamida, el neurotransmisor de Dios. La evidencia científica del despertar espiritual.