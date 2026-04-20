“Hábitos espirituales: Caminos para encontrar a Dios”: cómo integrar la espiritualidad en la vida

¿Cómo y por qué los hábitos espirituales diarios pueden traernos una manera mucho más serena para enfrentar las diferentes situaciones de la vida? La doctora Elsa Lucía Arango, una de las profesionales más reconocidas en Colombia en el campo de la medicina alternativa, nos cuenta esto y más en su libro Hábitos espirituales, caminos para encontrar a Dios.